Сальвини настаивает на возвращении военной и гражданской службы по призыву

Рим, , 14:19 — REGNUM В Италии должна быть возвращена обязательная военная и гражданская служба по призыву, это пойдет на пользу и молодым людям и девушкам, заявил во вторник, 14 мая, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Сальвини заявил, что продолжит бороться за принятие соответствующих поправок в законы, даже если у него не будет ни одного единомышленника в парламенте.

Ранее Сальвини предлагал вернуть службу по призыву, ограничив время ее прохождения шести месяцами. Молодые люди смогут научиться правилам и дисциплине и вспомнят, что, кроме прав, существуют также и обязанности, отмечал вице-премьер.

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