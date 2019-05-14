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Суд Евросоюза запретил принудительную репатриацию беженцев на Родину

Общество

Это правило должно соблюдаться и в том случае, если гражданину отказывают в получении статуса беженца

Рим, 14 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Страны — члены ЕС не имеют права высылать на родину граждан, утверждающих, что они являются беженцами, если на родине им может грозить опасность — такое решение принял суд Евросоюза во вторник, 14 мая, передает Mediaset.

Это правило должно соблюдаться даже в том случае, если гражданину отказывают в получении статуса беженца или аннулируют этот статус по соображениям безопасности, отметили судьи.

При этом власти стран — членов ЕС в каждом конкретном случае должны будут принимать решение, считать ли данного гражданина нелегальным мигрантом или же нет.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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