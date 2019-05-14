В Нур-Султане планируют повысить пособия для больных туберкулезом

Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Депутаты маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана предложили повысить ежемесячные выплаты для больных туберкулезом, сообщает 12 мая издание «Вечерняя Астана».

Ранее члены общественного совета предложили заменить продуктовые наборы для туберкулезных больных на денежные эквиваленты. Депутаты отнеслись к предложению с настороженностью, так как многие больные ведут асоциальный образ жизни.

Руководитель управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Сауле Нургожина отметила, что размер ежемесячной выплаты планируется повысить до 10 минимальных расчетных показателей ($66,6). Она добавила, что вопросом приобретения и контроля продуктов питания займется противотуберкулезный диспансер.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта директор алма-атинского филиала фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев заявил, что на профилактику, лечение и диагностику туберкулеза в Алма-Ате в 2019 году выделят 4,2 млрд тенге ($11,1 млн).