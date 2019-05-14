Госдума ужесточает наказание для пьяных водителей катеров и гидроциклов

Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за аварии, совершенные водителями в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Речь идет не только о водителях автомобилей, но также об управляющих катерами и гидроциклами, уточнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы также предлагаем распространить уголовную ответственность за управление в пьяном виде на лиц, которые управляют, в частности, легкими (сверхлегкими) воздушными судами и маломерными водными судами, такими как катера, яхты, гидроциклы и так далее. К сожалению, особенно в летний период, статистика здесь также неутешительна», — отметил Пискарёв.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае гибели двух и более лиц, находящемуся за рулем или штурвалом будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

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