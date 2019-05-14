Вторник, 14 Мая 2019 года
15:15:23 МСК

Госдума ужесточает наказание для пьяных водителей катеров и гидроциклов

Общество

До 15 лет лишения свободы

Москва, 14 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за аварии, совершенные водителями в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Речь идет не только о водителях автомобилей, но также об управляющих катерами и гидроциклами, уточнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы также предлагаем распространить уголовную ответственность за управление в пьяном виде на лиц, которые управляют, в частности, легкими (сверхлегкими) воздушными судами и маломерными водными судами, такими как катера, яхты, гидроциклы и так далее. К сожалению, особенно в летний период, статистика здесь также неутешительна», — отметил Пискарёв.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае гибели двух и более лиц, находящемуся за рулем или штурвалом будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ужесточает наказание за «пьяные» ДТП с жертвами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить