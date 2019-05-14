После издевательств над семьёй из Калининграда, оправдания полиции Литвы

Калининград, , 13:59 — REGNUM В Литве отклоняют претензии семьи из Калининграда, которую 5 часов без значимой причины и с ребёнком продержали в полицейском участке в Клайпеде, а калининградке в итоге вызывали врачей из-за резко ухудшившегося состояния здоровья на фоне давления литовских полицейских.

О происшествии написала пострадавшая калининградка на своей странице в социальной сети Instagram ещё 5 мая:

«Сегодня нашу машину задержал в Клайпеде патруль дорожной полиции. Без объяснений нас остановили для проверки документов. На наших глазах офицер ногтем ковырял угол водительского удостоверения, подорвал плёнку и заявил, что права поддельные. Заставили ехать в участок по адресу ул. Кауно, д. 6, где мужа сразу посадили в камеру. Я его не видела с этого момента. В отделе нас продержали 5 (!) часов с ребёнком 6 лет. Мне было плохо, они вызывали мне скорую, ребёнок простужен, я говорила, что нам надо домой лечиться. По-русски не хотели говорить, вели себя хамски, будто мы преступники. Я звонила российскому консулу. Егор Александрович как мог, объяснял наши права, мой факт обращения зафиксирован. На мужа завели уголовное дело (так нам сказали). Дали через 5 часов кучу бумаг на литовском языке. Обязали его явиться 10 мая в 10 утра. Права изъяли, якобы на экспертизу. В итоге мы не можем уехать домой, я без прав, билеты на автобус проданы. Из-за того, что нам предъявили заведомо ложное обвинение надо задерживаться в Клайпеде и искать ночлег. Не знаю, какой помощи ждать, но это вопиющий факт нарушения всех норм по отношению к российским гражданам. Считаю нужным придать это дело огласке, адвокат, который был вызван полицией порекомендовал подать в суд, т. к. уверен в нашей правоте», — написала пострадавшая.

Позже им помогла знакомая, которая со своим мужем оказалась в тот момент в Клайпеде. У обоих были водительские права, на двух машинах они покинули Литву и вернулись в Калининград.

10 мая супруг пострадавшей в Клайпеду не приехал, а все процедуры взялся решать адвокат. Уже 12 мая жительница Калининграда опубликовала у себя в соцсети документ, подтверждающий, что права, выданные на имя её мужа, действительны и не подделанные. Этот же документ, написала женщина, ушёл в литовскую полицию.

Тем временем в самой Литве полиция, с помощью местных СМИ, пытается представить этот скандал чуть ли не политическим, с целью «очернить Литву».

Представительница прокуратуры Клайпеды Кристина Блинструбене заявила порталу Kauno diena, что «ажиотаж поднимается без оснований».

«Поскольку мы говорим о гражданине России, очевидно, что могут быть какие-нибудь интерпретации упомянутых событий», — сказала Блинструбене. Литовские полицейские отвергают, что действовали незаконно и убеждают, что якобы видели признаки подделанного водительского удостоверения. Кроме того, говорят они, женщину с ребёнком якобы никто не держал пять часов в полиции, а она могла «спокойно пойти» в крупный торгово-развлекательный центр, который находится прямо около комиссариата.