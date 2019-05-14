В Екатеринбурге отменили молебен на месте будущего кафедрального собора

Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В Екатеринбурге молебен в защиту мира и согласия, который планировали провести после протестов против храма Святой Екатерины, не состоится. Информацию об этом подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе екатеринбургской епархии РПЦ.

Молебен был запланирован на 19:00 14 мая.

Напомним, после протестов вечером и ночью 13 мая против строительства храма Святой Екатерины губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников объекта собраться за столом переговоров. Встреча сторон уже началась.

Напомним, храм святой Екатерины собираются построить в городе уже несколько лет. В 2010-м планировалось возвести его на историческом месте, на площади Труда. Затем была выбрана акватория городского пруда, а осенью 2018 года официально утвердили окончательную площадку — сквер возле Театра драмы.

Как отмечают в епархии, храм Святой Екатерины будет возведён в традиционном каноническом стиле и в итоге станет настоящей архитектурной жем­чужиной города, шедевром храмового зодчества. Над созданием собора работают лучшие архитекторы региона и страны.

Особо в епархии подчёркивают, что после строительства собора зона для отдыха и прогулок существенно вырастет.

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