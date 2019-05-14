В Москве эвакуировали на спецстоянку туристический автобус

Москва, , 13:57 — REGNUM В Москве 14 мая на спецстоянку эвакуировали автобус с технической неисправностью, сообщила пресс-служба Московского паркинга.

Транспортное средство, согласно информации, принадлежит перевозчику ООО «ДАЛИ-АВТО». В пресс-службе отмечают, что компания уже попадала в поле зрения из-за плохого технического состояния техники.

«Сегодня автобус забрали на спецстоянку по причине неисправной тормозной системы. Будьте внимательны, эти люди занимаются перевозками туристов — в том числе, детей», — говорится в сообщении.

Автобус был увезён с Пречистенской набережной Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость эвакуации автомобилей, нарушивших правила парковки, в Москве увеличилась с 1 января 2019 года.

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