В Караганде пропускную способность вокзала планируют увеличить в 2,5 раза

Караганда, Казахстан, , 13:51 — REGNUM Реконструкция железнодорожного вокзала в Караганде позволит увеличить его пропускную способность в 2,5 раза, сообщили 14 мая в пресс-службе акимата (администрации) Карагандинской области республики.

Отмечается, что после завершения строительства новой пристройки здание станет более просторным и комфортным. Кроме того, для передвижения пассажиров планируется построить надземный переход, который будет оборудован для людей с ограниченными способностями.

Напомним, в апреле 2019 года аким (глава) Карагандинской области Ерлан Кошанов раскритиковал строителей железнодорожного вокзала за отставание от графика. Обновленный вокзал планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

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