НПО осудили «угрозы свободе прессы» со стороны французских спецслужб

Париж, , 13:40 — REGNUM Семнадцать Неправительственных организаций (НПО) осудили «угрозы свободе прессы» после того как спецслужбы во Франции вызвали трех журналистов, которые расследовали применение французского оружия в Йемене, сообщает Le Figaro.

«Это недопустимое нападение на свободу прессы и источники информации», — говорится в заявлении 17 НПО, таких как Международная амнистия, Международная федерация за права человека и Врачи мира.

Издание отмечает, что по меньшей мере трое журналистов, участвовавших в расследовании, а именно Джеффри Ливолси и Матиас Десталь и Бенуа Колломбат были вызваны на беседу в Главное управление внутренней безопасности Франции.

НПО считают, что раскрытая информация «представляет жизненно важный общественный интерес», и просят министра внутренних дел, обороны и иностранных дел Франции «прекратить запугивание прессы и уважать анонимность источников».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года прокуратура Парижа начала расследование по факту «раскрытие секретной информации в области национальной обороны» после появления в СМИ отчета об использовании французского вооружения в Йемене, где погибли десятки тысяч человек.

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