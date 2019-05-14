Защитники парка на Смоленке в Петербурге оспорили разрешение на застройку

Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконными выданные разрешения на строительство в устье реки Смоленки на Васильевском острове, где компания «Новые территории Девелопмент» («НТД») планировала возвести апарт-отели. Местные жители путем массовых публичных акций и судебных исков долгое время пытаются добиться создания там парка, передает корреспондент ИА REGNUM.

С административным иском к Госстройндазору в суд обратились петербуржцы Ирина Баханович, Нэлли Вавилина и Сергей Кузьмин. Заинтересованными лицами были привлечены компания застройщик ООО «НТД», которая входит в Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей, а также администрация Василеостровского района.

Истцы просили признать незаконными разрешения на строительство гостиниц на улице Кораблестроителей западнее пересечения с Новосмоленской набережной, а также обязать Службу госстройнадзора отозвать эти разрешения.

Напомним, итогом массовых протестов жителей стало внесение участка на реке Смоленке в перечень зеленых насаждений общего пользования, что должно было защитить его от застройки. Однако Смольный не спешил разрывать с «НТД» договор аренды или отменять разрешения на строительство. Вице-губернатор Эдуард Батанов, по словам депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Алексея Ковалева, не увидел достаточных для того оснований.

Накануне также стало известно, что Смольный все еще ведет переговоры с застройщиком по поводу возведения на Смоленке апарт-отелей, а парк, которого требуют жители и который уже был им обещан, может якобы появиться и на территории, ранее предназначенной для строительства Театра песни Аллы Пугачевой.

В понедельник, 13 мая, василеостровцы провели очередную массовую акцию на Смоленке в виде флэшмоба. Они выстроились «в очередь в парк», а после поаплодировали друг другу.

Вишневский и Ковалев также написали прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, привлекая его внимание к ситуации, при которой у застройщика ООО «НТД» все еще имеется разрешение на строительство в зоне ЗНОП.

Добавим, в апреле выяснилось, что УФАС по Петербургу завело дело о возможном нарушении закона о защите конкуренции при предоставлении застройщику участка на Смоленке без торгов. Заявители полагают, что Смольный не имел права признавать компанию стратегическим инвестором, так как на момент принятия постановления организации исполнилось менее четырех месяцев, ее уставный капитал изменился с 10 тыс. рублей до 150 тыс. рублей только 30 июля 2018 года, а 1 августа 2016 года ООО «НТД» было включено в Реестр малого и среднего предпринимательства с присвоением категории микропредприятие с единственным сотрудником. Подобные характеристики не позволяют пользоваться приоритетным правом стратегического инвестора на получение земли вне конкурса, подчеркивают заявители. Заседание по делу назначено на 29 мая.