В Курганскую области приходят заморозки

Курган, , 13:26 — REGNUM На Курганскую область надвигаются заморозки. По ночам 15−17 мая в воздухе и на поверхности почвы температура дойдёт до — 3° С, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, ссылаясь на прогноз Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур, напоминают синоптики. Садоводам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется предпринять защитные меры.

Напомним, с первых чисел до 12 мая в Зауралье стояла невиданная жара до + 30° С, что привело к природным пожарам, которые пришлось ликвидировать с помощью межрегиональных сил спасателей.

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