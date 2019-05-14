Бишкек, Киргизия, , 13:21 — REGNUM

«Ежегодно 9 мая мы собираемся всей семьей вместе за праздничным ужином. Отец открывает домашнее вино, которое заготавливается заранее специально к этой дате. Мы произносим тосты и пожелания мира и согласия, вспоминаем о значимости этой Победы. Так, с детства дети приучаются чтить память ветеранов Великой Отечественной войны», — киргизстанка Асель Абыкеева рассказала ИА REGNUM о семейных традициях празднования Дня Победы.

Она отметила, что с рождения показывает дочке фильмы о войне.

«Ребенок очень любит смотреть такие фильмы. Мы обсуждаем сюжет, что она поняла из просмотренного и что ей понравилось больше всего. Она любит пересказывать сюжет и делиться увиденным со сверстниками в садике», — рассказала собеседница.

Она поделилась тем, как объясняет ребенку что означает дата «9 мая 1945 года».

«Я объясняю, что 9 мая — праздник Победы, праздник объединения, когда все вместе выиграли войну. Я не навязываю ей тематику фашизма, ведь самое главное на мой взгляд — дух объединения и сплоченности».

Абыкеева считает, что «этот праздник, действительно, объединяет поколения, семьи, страны».

"Для меня это показатель силы духи, воли, героизма. Каждый год я посещаю ветеранов и слушаю их уникальные истории. Эти люди покоряют мое сердце, они все очень стойкие, самостоятельные и очень сильные духом. Очень мотивирует, это как знакомство с историей», — подытожила жительница Бишкека.