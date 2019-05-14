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В Кургане ликвидируют канализационную вонь

Общество

Жители города задыхаются от жуткого запаха с 10 мая

Курган, 14 мая 2019, 13:22 — REGNUM  В Кургане ликвидируют стойкий запах канализации, который накрыл город с 10 мая. Сегодня, 14 мая, сотрудники «Водного союза» производят обработку места разлива сточных вод дезинфицирующим раствором — гипохлоритом натрия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

ЧП зафиксировано 10 мая в районе аэропорта Кургана, в посёлке Восточный. Произошла утечка на напорном коллекторе диаметром 700 мм, идущем от главной канализационной насосной станции. Спустя сутки, 11 мая, в 22:00, авария была устранена. Однако город стал задыхаться от жуткой вони.

При участии сотрудников мэрии, прокуратуры города Кургана и АО «Водный Союз» 13 мая проведено выездное совещание по вопросу устранения последствий аварии.

Управлением Роспотребнадзора по Курганской области, а также территориальным отделом Росприроднадзора проводятся проверки соблюдения санитарного и экологического законодательства. Прокуратура дала поручение УМВД России по Кургану провести проверку, на наличие состава преступления по ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

По словам руководителя АО «Водный союз» Владимира Овсянникова, в настоящее время в Кургане около 390 км сетей канализации имеют стопроцентный износ, поэтому такие аварии, к сожалению, происходят.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов сообщил, что по результатам исследования воздуха в столице Зауралья превышений предельно допустимой концентрации сероводорода и аммиака установлено не было.

«Водному союзу» выдано предписание провести до 15 мая дезинфекцию загрязнённого неочищенными канализационными сточными водами земельного участка в районе аэропорта города Кургана.

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Аварии в сетях водоснабжения и канализации
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