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Роскомнадор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Общество

Интернет- ресурсы, представляющие сведения о способах сдачи ЕГЭ, заблокированы на территории России

Москва, 14 мая 2019, 13:27 — REGNUM  Доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов ограничен на основании судебных решений. Об этом 14 мая сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

По информации, обнародованной представителями ведомства, осуществляющего контроль и надзор в сфере информационных технологий, «На основании поступивших … решений судов принимаются меры по ограничению доступа к размещенным в интернете информационным материалам, способствующим попыткам недобросовестных школьников сдать экзамены».

Сотрудники Роскомнадзора сообщили: «На сегодняшний день владельцы 49 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации».

Согласно данным, приведённым в документе, опубликованном на сайте ведомства: «В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к восьми страницам сайтов».

На сегодняшний день единый реестр запрещенной информации пополнился, в него внесены интернет-страницы 59 сайтов. На данных интернет-ресурсах размещалась информация о способах и формах проведения экзаменов, и представлены ответы на экзаменационные вопросы, что давало возможность сдать экзамен, не утруждая себя изучением предмета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , с 2019 года выпускников школ Российской Федерации ждут нововведения при сдаче ЕГЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьникам Москвы напомнили о нововведениях при сдаче ЕГЭ-2019

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