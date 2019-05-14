Вторник, 14 Мая 2019 года
13:37:53 МСК

В России упростили правила оформления ж/д-билетов для младенцев

Общество

Теперь получить бесплатный билет можно на основании медицинского свидетельства о рождении

Москва, 14 мая 2019, 13:14 — REGNUM  В России сегодня, 14 мая, вступило в силу постановление, упрощающее порядок оформления билетов на поезда дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца, сообщается на сайте правительства.

Так, сейчас получить бесплатный билет можно на основании медицинского свидетельства о рождении. Ранее бесплатные билеты можно было получить при предъявлении справки из загса.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с связи со случаями отказа в оформлении билета детям до получения на них свидетельства о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Российские железные дороги» планирую выделить более 500 дополнительных поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки летом 2019 года.

Читайте подробнее: Летний отдых жителей России обеспечат более 500 дополнительных поездов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить