В России упростили правила оформления ж/д-билетов для младенцев

Москва, , 13:14 — REGNUM В России сегодня, 14 мая, вступило в силу постановление, упрощающее порядок оформления билетов на поезда дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца, сообщается на сайте правительства.

Так, сейчас получить бесплатный билет можно на основании медицинского свидетельства о рождении. Ранее бесплатные билеты можно было получить при предъявлении справки из загса.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с связи со случаями отказа в оформлении билета детям до получения на них свидетельства о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Российские железные дороги» планирую выделить более 500 дополнительных поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки летом 2019 года.

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