В ЕС угроза быть убитым и риск суицида выше всего в Прибалтике

Рига, , 13:10 — REGNUM

Прибалтийские республики за период 2015—2016 года заняли»лидерские«позиции среди стран Евросоюза по количеству убийств и случаев суицида, сообщает новостной порталrus.lms.lv со ссылкой на исследование журналистов платформы VoxEurop.

Сообщается, что всего в 2016 году на территории ЕС было совершено 5,2 тысяч убийств, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. На показатели оказали влияние и террористические акты, отмечают авторы исследования. Но в расчете на 100 тыс. человек больше всего убийств было зафиксировано в Латвии (первое место — 5,64 случая на 100 тыс. чел), в Литве (второе место — 4,92 случая) и Эстония (третье место — 2,51 случая).

Самая безопасная страна ЕС по данному критерию — Словения (0,48 случаев), за ней следуют: Австрия, Чехия, Нидерланды, Испания, Португалия, Италия и Польша.

Что касается случаем суицида, то всего в ЕС по последним доступным данным за 2015 год умерло 4,9 млн человек, из которых 56 тыс. человек (1,2%) покончили жизнь самоубийством. Средний показатель по Европейскому союзу — 11,23 случая на 100 тыс. человек.

Литва с показателем 30,28 случая на 100 тыс. человек занята первое место, а соседняя Латвия — третье с показателем 19,34 случаев. Второе место у самой безопасной по количеству убийств Словения с показателем 20,72 случая на 100 тыс. человек.

Также высокая доля самоубийств была зафиксирована в Эстонии и Бельгии. В тоже время показатели стран Южной Европы значительно ниже — реже всего совершают самоубийства на Кипре (4,45 случае на 100 тыс. человек).