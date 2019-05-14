Вторник, 14 Мая 2019 года
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Информация и манипуляция: жители разных стран ответили, что дал им интернет

Общество

Результаты опроса

Амман, 14 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Многие жители развивающихся стран, кто регулярно пользуются соцсетями, говорят, что постоянно видят лживый и вводящий в заблуждение контент — но вместе с тем, и новые идеи. Об этом сообщает 13 мая исследовательский центр Pew.

Большинство опрошенных утверждают, что доступ к информационным технологиям сделал людей более информированными и одновременно более подверженными манипуляциям.

Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей более информированными о текущих событиях

Иордания93%
Венесуэла87
Ливан83
Тунис83
Колумбия78
ЮАР78
Мексика76
Вьетнам72
Филиппины70
Кения69
Индия65
В среднем78

Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей менее устойчивыми к манипуляциям фейковыми новостями и слухами

Иордания92%
Тунис80
Ливан79
Колумбия75
ЮАР75
Мексика72
Кения66
Венесуэла63
Индия60
Филиппины57
Вьетнам53
В среднем72

Кроме того, как правило, большинство считают, что соцсети дают обычным людям политический голос (% первой колонки), одновременно усиливая риск манипуляции со стороны политиков (% второй колонки).

Кения66%67%
Мексика6167
Ливан6069
Тунис5765
Иордания5760
Филиппины5751
Колумбия5673
Венесуэла5658
ЮАР5566
Вьетнам4539
Индия4242
В среднем57%65

Исследование проводилось в 11 странах с участием 28 122 граждан.

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