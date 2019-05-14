Информация и манипуляция: жители разных стран ответили, что дал им интернет

Амман, 14 мая 2019, 13:11 — REGNUM Многие жители развивающихся стран, кто регулярно пользуются соцсетями, говорят, что постоянно видят лживый и вводящий в заблуждение контент — но вместе с тем, и новые идеи. Об этом сообщает 13 мая исследовательский центр Pew.
Большинство опрошенных утверждают, что доступ к информационным технологиям сделал людей более информированными и одновременно более подверженными манипуляциям.
Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей более информированными о текущих событиях
|Иордания
|93%
|Венесуэла
|87
|Ливан
|83
|Тунис
|83
|Колумбия
|78
|ЮАР
|78
|Мексика
|76
|Вьетнам
|72
|Филиппины
|70
|Кения
|69
|Индия
|65
|В среднем
|78
Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей менее устойчивыми к манипуляциям фейковыми новостями и слухами
|Иордания
|92%
|Тунис
|80
|Ливан
|79
|Колумбия
|75
|ЮАР
|75
|Мексика
|72
|Кения
|66
|Венесуэла
|63
|Индия
|60
|Филиппины
|57
|Вьетнам
|53
|В среднем
|72
Кроме того, как правило, большинство считают, что соцсети дают обычным людям политический голос (% первой колонки), одновременно усиливая риск манипуляции со стороны политиков (% второй колонки).
|Кения
|66%
|67%
|Мексика
|61
|67
|Ливан
|60
|69
|Тунис
|57
|65
|Иордания
|57
|60
|Филиппины
|57
|51
|Колумбия
|56
|73
|Венесуэла
|56
|58
|ЮАР
|55
|66
|Вьетнам
|45
|39
|Индия
|42
|42
|В среднем
|57%
|65
Исследование проводилось в 11 странах с участием 28 122 граждан.