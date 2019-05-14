Информация и манипуляция: жители разных стран ответили, что дал им интернет

Амман, , 13:11 — REGNUM Многие жители развивающихся стран, кто регулярно пользуются соцсетями, говорят, что постоянно видят лживый и вводящий в заблуждение контент — но вместе с тем, и новые идеи. Об этом сообщает 13 мая исследовательский центр Pew.

Большинство опрошенных утверждают, что доступ к информационным технологиям сделал людей более информированными и одновременно более подверженными манипуляциям.

Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей более информированными о текущих событиях

Иордания 93% Венесуэла 87 Ливан 83 Тунис 83 Колумбия 78 ЮАР 78 Мексика 76 Вьетнам 72 Филиппины 70 Кения 69 Индия 65 В среднем 78

Процент граждан, считающих, что доступ к смартфонам и интернету сделал людей менее устойчивыми к манипуляциям фейковыми новостями и слухами

Иордания 92% Тунис 80 Ливан 79 Колумбия 75 ЮАР 75 Мексика 72 Кения 66 Венесуэла 63 Индия 60 Филиппины 57 Вьетнам 53 В среднем 72

Кроме того, как правило, большинство считают, что соцсети дают обычным людям политический голос (% первой колонки), одновременно усиливая риск манипуляции со стороны политиков (% второй колонки).

Кения 66% 67% Мексика 61 67 Ливан 60 69 Тунис 57 65 Иордания 57 60 Филиппины 57 51 Колумбия 56 73 Венесуэла 56 58 ЮАР 55 66 Вьетнам 45 39 Индия 42 42 В среднем 57% 65

Исследование проводилось в 11 странах с участием 28 122 граждан.