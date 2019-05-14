Традиции Победы: как встречают 9 мая потомки ветеранов в Киргизии

Бишкек, , 13:09 — REGNUM «Своим детям я объясняю — для всего другого мира это была Вторая Мировая, а для нас это была Великая Отечественная война», — бишкекчанин Искендер Ниязалиев рассказал ИА REGNUM о семейных традициях празднования Дня Победы.

Собеседник вспомнил, что он «с детства обязательно ходил на площадь когда были военные парады».

"Каждый год — обязательное, можно и сказать, традиционное застолье. Когда уже появилась своя семья, дети, эти традиции я пытался сохранить и им следовать. А вот уже года три как у нас с детьми появилась еще одна очень приятная и добрая традиция — участвовать в «Бессмертном полку», пронести портреты наших дедушек-фронтовиков в этом всенародном шествии».

По словам Ниязалиева, в его семье «всегда было трепетное отношение к Дню Победы».

"Да и в школе о Великой Отечественной войне рассказывали на уроках истории, проводились встречи с ветеранами, в семье всегда были в ходу рассказы дедушки о войне».

По мнению бишкекчанина «раньше информация всегда подавалась в советском ключе — мы победили, мы жертвовали, фашистов надо было давить иначе они уничтожили бы нас. «Сейчас мнения появляются разные, вплоть до переобдумывания истории, но они как раз-таки убеждают, что та самая, советская подача информации о войне и была самой правильной. Думаю, что именно так и надо объяснять современным детям что такое Великая Отечественная война. Своим я так и объясняю — для всего другого мира это была Вторая Мировая война, а для нас это была Великая Отечественная война», — уверен Ниязалиев.

Он пояснил, что «для всего мира это была и есть война в которой участвуют много государств, а для нас это война в которой наши дедушки и бабушки защищали свою Родину, были на правой стороне, жертвовали собой во имя нашего будущего».

"9 мая это праздник который позволяет продемонстрировать каждому киргизу свою лучшую черту — уважение к своей истории», — резюмировал Искендер Ниязалиев.