Заболевшие раком от гербицида Roundup супруги отсудили у Bayer $2 млрд

ш. Калифорния, США, , 13:02 — REGNUM Немецкий концерн Bayer должен выплатить свыше $2 млрд по делу о вреде средства от сорняков Roundup. Такое решение накануне, 13 мая, вынес суд окружной суд Калифорнии в США. Об этом сообщает издание Reuters.

Так, компенсация в размере $55 млн предназначается супружеской паре Пиллиод. Истцы утверждают, что использование средства от сорняков Roundup, производимого компанией Monsanto, которая входит в Bayer, стало причиной возникновения у них рака крови. Кроме того, корпорация выплатит им штрафные санкции в размере $2 млрд.

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В компании Bayer, которая заявляет о безопасности этого гербицида для здоровья, отметили, что разочарованы вердиктом суда и намерены его обжаловать. Пресс-секретарь назвал решение присяжных «чрезмерным и неоправданным».

Добавим, что это уже третье подобное решение, вынесенное калифорнийским судом в отношении немецкого концерна по делам, связанным с гербицидом Roundup от компании Monsanto. Следующий суд присяжных по делу глифосата запланирован на август 2019 года и пройдёт в штате Миссури — это первый раз, когда присяжные будут слушать подобное дело за пределами Калифорнии. Суд состоится в округе Сент-Луис, где расположена бывшая штаб-квартира Monsanto.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года суд Сан-Франциско (Калифорния, США) вынес решение в пользу истца, пенсионера Эдвина Хардемана. На протяжении долгих лет мужчина пользовался продукцией компании — гербицидом на основе глифосата «Раундап», и теперь страдает от рака. Суд постановил, что Monsanto несёт ответственность за риск развития рака истца и должен выплатить компенсацию в размере $81 млн.

Добавим, что только в США против Monsantoв 2018 году было подано в общей сложности более 13 тыс. исков.