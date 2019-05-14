В Астраханской области появится образовательный центр для одарённых детей

Астрахань, , 13:02 — REGNUM В Астраханской области планируется открыть образовательный центр «Астриус», в котором ежегодно смогут обучаться 1,6 тыс. одарённых детей. Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Астраханский образовательный центр должен стать аналогом «Сириуса», действующего в городе Сочи. Там разработана 24-дневная образовательная программа для одарённых детей от 10 до 17 лет, которую ежемесячно проходят около 800 человек. В роли преподавателей выступают ведущие педагоги, а также выдающиеся деятели науки, искусства и спорта.

«Планируется строительство образовательного центра для одаренных детей «Астриус», который мог бы стать уникальной образовательной площадкой для детей Юга России и прикаспийских государств. «Астриус» станет аналогом всероссийского образовательного центра для одаренных и талантливых детей «Сириус», расположенного в городе Сочи», — говорится в сообщении Кремля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин посетит Астраханскую область 14 мая в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК. Планируется, что он посетит Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ, проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области и лично встретится с врио губернатора Сергеем Морозовым.