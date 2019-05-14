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Роста цен на медицинские настойки не будет — Минпромторг

Общество

Из-за запрета на применение пищевого этилового спирта

Москва, 14 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Возможный запрет на применение пищевого этилового спирта при производстве лекарств не приведет к их подорожанию. Об этом 14 мая со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России сообщает РБК.

Под запрет попадает компонент, который применяется в ряде популярных в народе лекарственных средствах: валокордине, корвалоле, а также в настойках валерианы, пустырника и боярышника.

«Подчеркиваем, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг выступил с инициативой запретить использование пищевого спирта при производстве спиртосодержащих лекарств. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов правовых актов.

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