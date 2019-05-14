Роста цен на медицинские настойки не будет — Минпромторг

Москва, , 13:03 — REGNUM Возможный запрет на применение пищевого этилового спирта при производстве лекарств не приведет к их подорожанию. Об этом 14 мая со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России сообщает РБК.

Под запрет попадает компонент, который применяется в ряде популярных в народе лекарственных средствах: валокордине, корвалоле, а также в настойках валерианы, пустырника и боярышника.

«Подчеркиваем, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг выступил с инициативой запретить использование пищевого спирта при производстве спиртосодержащих лекарств. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов правовых актов.