В РПЦ оценили шансы на компромисс по размещению храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Вопрос о переносе места строительства храма Святой Екатерины обсуждать бессмысленно — это принципиальная позиция РПЦ. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Миняйло, обсуждать на переговорах с противниками храма можно разные вещи, но не уже выбранную площадку — сквер у Театра драмы.

«Главная позиция наша — храм должен стоять. Он должен стоять на этом месте. Компромисса в этом вопросе будет сложно достигнуть», — заявил священник.

По словам религиозного деятеля, на переговорах с протестующими можно обсудить тему благоустройства территории у будущего храма.

А вот обвинения в адрес спортсменов и охранников, защищавших стройплощадку будущего храма, по сути своей беспочвенны, считает Миняйло. Протестующие сами начали кидать бутылки в защитников религиозного сооружения, а в социальных сетях даже раздавались радикальные призывы, возмутился представитель РПЦ.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал противников и сторонников храма Святой Екатерины встретиться за общим столом переговоров. Шаг к примирению сторон был вызван протестами 13 мая, которые столкнули друг с другом протестующих горожан с одной стороны со спортсменами и охранниками — с другой. Вечером 14 мая сторонники храма планируют провести молебен.

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