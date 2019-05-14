В Южной Корее прошел фестиваль еды и напитков Jeju Food & Wine Festival

Чеджу, Южная Корея, , 12:56 — REGNUM Со 2 по 11 мая в Южной Корее прошел 4-й фестиваль еды и напитков Jeju Food & Wine Festival. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Согласно данным источников, фестиваль еды и напитков прошел при поддержке Туристической организации Чеджу, Университета Чеджу Халла и Корейского фестиваля еды и напитков.

Известно, что на фестивале присутствовали известные шеф-повара из Италии, Польши, Колумбии, Испании, Японии и Сингапура.

Известно, что в рамках фестиваля прошла Gourmet Week, в которой приняло участие 80 ресторанов, выставка испанской художницы Евы Армисен (Eva Armisen) Art x Gourmet, конкурс юных шеф-поваров, мастер-классы от шеф-поваров со звездами Мишлен, гала-ужин и другое.