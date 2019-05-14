В РФ могут запретить использование пищевого спирта в лекарствах

Москва, 14 мая 2019, 13:33 — REGNUM Использование пищевого спирта при производстве спиртосодержащих лекарств могут запретить. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.
С инициативой выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
«Законопроектом предусматривается установление запрета на использование этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, Минпромторг предлагает ввести запрет на изготовление фармацевтической субстанции этилового спирта методом выделения из химического сырья.
Данная инициатива направлена на усиление контроля за оборотом и использованием пищевого этилового спирта.
Читайте также: Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС
Читайте развитие сюжета: «Есть ли смысл?»: о запрете пищевого спирта при производстве лекарств