В РФ могут запретить использование пищевого спирта в лекарствах

Москва, , 13:33 — REGNUM Использование пищевого спирта при производстве спиртосодержащих лекарств могут запретить. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

С инициативой выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

«Законопроектом предусматривается установление запрета на использование этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, Минпромторг предлагает ввести запрет на изготовление фармацевтической субстанции этилового спирта методом выделения из химического сырья.

Данная инициатива направлена на усиление контроля за оборотом и использованием пищевого этилового спирта.

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