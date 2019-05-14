Власти Подмосковья проверят качество питания в детских лагерях

Красногорск, , 12:55 — REGNUM Власти Московской области проверят качество питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Об этом сообщила пресс-служба министерство потребительского рынка и услуг региона. Проверку планируется выполнить в июне 2019 года.

«Особое внимание при проведении мониторинга мы уделим качеству пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд и их соответствию требованиям государственных стандартов Российской Федерации», — сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он также уточнил, что в 2019 году в рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании и целях стандартизации условий для организации гарантированного питания разработан комплекс типовой документации для организации питания детей, которые будут посещать лагеря в период летних каникул.

Документация включает в себя проекты контрактов и типовых заданий по организации питания детей, а также требования ГОСТа.

В случае выявления нарушений информация направится в контрольные органы для принятия оперативных мер реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Московской областной думы выступили за ужесточение процедуры отбора поставщиков питания в образовательные учреждения Подмосковья.

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