В Госдуме заинтересовались основаниями для задержаний 1 мая в Петербурге

Москва, , 12:28 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) запросил у правоохранительных органов информацию о задержанных 1 мая в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«С этой высокой трибуны я прошу обратить внимание правоохранительных органов и прокуратуры на те вещи, которые происходили 1 мая в Санкт-Петербурге», — сказал Власов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он обратил внимание на то, что акция в Петербурге была согласована.

«Прошу, пожалуйста, дать мне как депутату Госдумы всю информацию по задержанным там, какие основания были для задержания, и почему ту молодежь, которая вышла на согласованную акцию, задерживали и сажали в автозаки», — отметил парламентарий.

В ходе первомайской акции на Невском проспекте были задержаны несколько десятков человек. Им инкриминируется нарушение правил и порядка проведения массовых акций, а также организация несогласованного массового мероприятия 1 мая внутри согласованного шествия.

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