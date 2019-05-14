В Казахстане назвали причину сбоя в работе сейсмостанций

Нур-Султан, , 12:30 — REGNUM Республиканская сеть сейсмологических станций в Казахстане не работает по причине нарушения финансирования, сообщает 14 мая издание Zakon. kz со ссылкой на главного геофизика ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» Николая Тарадаева.

По его словам, предприятие не финансировалось на протяжении четырех месяцев. За неуплату сейсмостанции были отключены от электрической и телефонной сетей, отметил Тарадаев.

«Мы писали соответствующие письма, всех поставили в известность и сейчас финансирование нам открыли. Произошло это примерно 28 апреля», — добавил главный геофизик.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники восстанавливают работу аппаратуры, и некоторые станции уже начали передавать информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля генеральный директор ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» Беимбет Аширов заявил, что более 300 сотрудников общества на протяжении четырех месяцев не получают заработную плату.

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