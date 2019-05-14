Воробьёв поручил «заехать на бульдозере», а уже потом соблюдать законность

Красногорск, , 12:22 — REGNUM С незаконными строениями в Подмосковье, на которые жалуются жители, нужно поступать жестко — сперва сносить, а потом разбираться. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на состоявшемся 14 мая заседании правительства Подмосковья.

«Мне на почту поступило обращение о сжигании в каком-то закрытом предприятии в поселке Вешки мусора. Люди жалуются на сжигание мусора по ночам. Мытищи, доложите по ситуации и правоохранительный блок в курсе или нет этой ситуации?» — спросил Воробьёв.

Глава городского округа Мытищи Московской области Виктор Азаров рассказал, что неоднократно обращался по этой проблеме в правоохранительные органы и другие инстанции.

«На территории закрытого предприятия в поселке Вешки происходит сжигание мусора. Мы сейчас обратились к министерству экологии с просьбой оказать содействие, так как налицо нарушение экологического законодательства. Пока как бы эти мероприятия прекратились, но надо заходить на территорию предприятия и делать более подробный разбор. Помимо прочего, там есть несанкционированные сбросы вод не в канализацию, а на открытые грунты. Правоохранительные органы в курсе, Минэкологии в курсе, и совместно работаем над этой темой», — сообщил Азаров.

Однако этот ответ не устроил Воробьёва, который поинтересовался, почему проблема не решена до сих пор.

«Они забаррикадировались, крепость построили и нельзя туда зайти?» — возмутился губернатор Подмосковья.

В ответ губернатору доложили, что территория раньше принадлежала детскому реабилитационному центру. Потом она была разделена на 15 участков, и там получился «производственный Шанхай». На эти территории было сделано четыре рейда за последние две недели. По итогам проверки были выписаны штрафы. Однако сейчас надо разбираться с законностью строений.

«Сядьте на бульдозер. Заезжайте туда на бульдозере, а потом соблюдайте законность. Возьмите правоохранительный блок, зайдите туда на чём-то тяжёлом и снесите все незаконные строения. Потому что все праздники жители «передавали нам привет». Даю неделю, чтобы навести порядок. А правоохранительный блок прошу не игнорировать жалобы жителей», — заявил губернатор Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Волоколамске прошёл митинг жителей против полигона «Ядрово». В акции приняло участие до полутысячи человек.

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