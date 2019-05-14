Президент Казахстана обеспокоился судьбой северного Арала

Кызылорда, Казахстан, , 12:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Кызыл-Ординской области принять меры по восстановлению плотины Кокарал для спасения северной части Аральского моря, сообщает 14 мая издание Zakon.kz.

«Нижняя часть плотины Кокарал разрушается течением Сырдарьи. Если не предпримем срочные меры — мы рискуем потерять Малый Арал», — сказал президент.

Он напомнил, что в республике реализуется проект по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря. За счет проекта и плотины Каокарал в северном Арале восстановлено 27 млрд куб. метров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Глеб Щегельский заявил, что годовой улов рыбы в казахстанской части Аральского моря составляет 8 тыс. тонн.

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