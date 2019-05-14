Задержанные женщины обвиняют полицию Нигерии в домогательствах

Абуджа, , 12:06 — REGNUM Семь задержанных в Абудже женщин обвиняют полицию Нигерии в психологическом и физическом насилии, передает CNN Africa.

По информации издания, рейд особого подразделения полиции по отелям и ночным клубам столицы Нигерии прошел 27 апреля. Рейд был нацелен на противодействие проституции. Всего в ходе операции было задержано 65 женщин. Они жаловались на грубые действия при задержании, вспоминают, как их били и оскорбляли. Семь женщин рассказали об изнасилованиях.

«Они нас принуждали, они нас изнасиловали», — рассказывает одна из женщин на условиях анонимности.

Она добавила, что полицейские просили взятки, а если женщина не могла заплатить, ее принуждали к половому акту с полицейскими.

Активисты призывают к аресту полицейских, принявших участие в рейде. А также выступают против организации подобных рейдов в будущем. Сотни активистов и женщин вышли на улицы Абуджи с двумя акциями протеста за прошедшую неделю. Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что подобные рейды «неконституционные» и призывает прекратить домогательства женщин. Директор нигерийского подразделения организации Осаи Оджиго назвал рейды нарушением прав женщин на передвижение и свободу самовыражения.

«Это ухудшает положение женщин. Сегодня женщина боится выходить из дома вечером, так как ее могут задержать и назвать проституткой, хотя она могла просто пойти за покупками или заниматься спортом», — подчеркнул Оджиго.

Представители полиции заверили общественность в том, что создадут особую группу по расследованию изнасилований.