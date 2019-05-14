Симферополь, Крым, , 11:57 — REGNUM

В Крыму 400 пляжных территорий полностью готово к работе летом, в зоне риска — около 10% пляжей. Об этом 14 мая на заседании правительства РК заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Судак Марина Каширская © ИА REGNUM

«Водолазное обследование прошел 431 пляж, 238 заявлений сейчас на полную готовность пляжей. Порядка 10% — в зоне риска сейчас, которые мы сейчас отрабатываем», — уточнил министр.

По его словам, проблемы с подготовкой пляжей зафиксированы во всех прибрежных регионах полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма сообщил журналистам, что летом на полуострове откроется 14 новых пляжных территорий. Таким образом, в Крыму должны будут работать 460 пляжей.

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