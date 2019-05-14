«Эффективность требует дальнейшего анализа»: об опасности аспирина

Барнаул, , 11:56 — REGNUM Предупреждение сотрудников Медицинского колледжа Университета Чанг Гун (Тайвань) о риске возникновения внутричерепного кровоизлияния даже при употреблении малых доз аспирина не поколебала убеждения кандидата медицинских наук, алтайского общественника Константина Емешина употреблять этот препарат для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможную связь между кровоизлиянием и применением аспирина, он пояснил:

«Аспирин по всем рекомендациям используется для профилактики сердечно-сосудистых осложнений так как препятствует агрегации тромбоцитов. После перенесенного инфаркта миокарда в 2010 году я ежедневно применяю его в виде «Тромбо АССа» и верю, что многочисленные исследования показали, эффективность аспирина для снижения смертности, хотя при некоторых локальных нарушениях эта эффективность требует дальнейшего анализа.

Так как в информации тайваньских исследователей речь идет не о снижении смертности, а только «внутричерепных кровоизлияниях», эта публикация пока не поколебала мои убеждения и я буду продолжать принимать выбранный мною препарат».

Напомним, ранее сотрудники Медицинского колледжа Университета Чанг Гун (Тайвань) по итогам проведённых исследований с участием участием 130 тыс. человек заявили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.

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