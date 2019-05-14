Ростовскому зоопарку грозит прокурорская проверка

Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Ростовский зоопарк в ближайшем будущем посетят сотрудники прокуратуры. Инспекцию надзорного ведомства инициировал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР). Парламентарий направил письмо главному прокурору донского региона Юрию Баранову, в котором указал на недопустимые условия содержания некоторых животных.

Так, Федяев обратил внимание на то, что тигр проживает в небольшой недостаточно обустроенной клетке. В таких же условиях находятся леопард, волк, лисицы, пумы и рыси, белые медведи. В своём письме депутат подчеркнул, что водоём, где обитают фламинго и другие виды птиц, сильно загрязнён.

ИА REGNUM отмечает, что ростовский зоопарк считается одним из крупнейших в России и Европе. Площадь зоопарка равна 56,97 га. По имеющимся данным, ежегодно в зоопарке получают потомство более чем от 100 видов животных.

Многие из них — редкие и исчезающие представители российской и мировой фауны. Ростовский зоопарк участвует в международных программах по сохранению редких видов, отмечается на официальном сайте зоопарка.