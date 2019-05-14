Адвокат Мамаева: Случай со свидетелем не повлияет на исход апелляций

Москва, , 11:46 — REGNUM Инцидент со свидетельницей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которая впала в кому, не повлияет на исход апелляций. Об этом со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова сообщает РИА Новости.

Бушманов заявил, что Екатерина Бобкова уже давала показания и суд их учел при вынесении приговора.

«Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях», — добавил Бушманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2019 года Екатерина Бобкова упала с балкона одной из гостиниц в Чехии и получила множественные травмы. После этого она перенесла несколько операций. В настоящий момент женщина находится в состоянии комы.

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