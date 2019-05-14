Вторник, 14 Мая 2019 года
12:02:16 МСК

Адвокат Мамаева: Случай со свидетелем не повлияет на исход апелляций

Общество

Речь идет об Екатерине Бобковой, которая упала с балкона одной из гостиниц в Чехии

Москва, 14 мая 2019, 11:46 — REGNUM  Инцидент со свидетельницей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которая впала в кому, не повлияет на исход апелляций. Об этом со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова сообщает РИА Новости.

Бушманов заявил, что Екатерина Бобкова уже давала показания и суд их учел при вынесении приговора.

«Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях», — добавил Бушманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2019 года Екатерина Бобкова упала с балкона одной из гостиниц в Чехии и получила множественные травмы. После этого она перенесла несколько операций. В настоящий момент женщина находится в состоянии комы.

Читайте также: Шнуров прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить