Черкесск, Карачаево-Черкесия, , 11:40 — REGNUM

Жительница Карачаево-Черкесии Халимат Айбазова стала победительницей конкурса красоты, который проходил в Турции. Ей вручили корону и удостоили титула «Красавица Вселенной», говорится на сайте конкурса.

Халимат Айбазова — Красавица Вселенной — 2019 Missuniversebeauty.ru

Свою победу подтвердила и сама конкурсантка, сообщив об этом на своей странице в Instagram. О победительнице известно, что ей 20 лет, она учится в одном из вузов Ростова-на-Дону.

«Хорошая традиция побеждать в конкурсах продолжается. Везу невероятной красоты корону в Россию. И новый титул Miss Universe Beauty. Я счастлива. Большое спасибо!» — написала Красавица Вселенной — 2019.

Напомним, ежегодный международный конкурс красоты Miss Universe Beauty является одним из четырех самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Он проходит под патронажем известного французского кутюрье Пьера Кардена.