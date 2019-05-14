О протесте против храма на Урале: «Истоки конфликта — в дефиците диалога»

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Екатеринбурге необходимо дать принципиальную правовую оценку действиям и тех, кто сносил забор, и тех, кто «наводил» порядок. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы («Единая Россия») Максим Иванов, комментируя противостояние, которое произошло 13 мая в сквере возле Театра драмы.

Депутат отметил, что можно выражать своё мнение, свою точку зрения, спорить, но только в рамках закона. Также он добавил, что истоки конфликта кроются в дефиците диалога между обеими сторонами.

«Договориться можно всегда. Поддерживаю инициативу Губернатора Куйвашева Е.В. выступить посредником и усадить стороны за стол переговоров», — написал Максим Иванов.

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Также депутат отметил, что для решения конфликтных ситуаций вокруг интересов граждан нужно существенно наращивать эффективность действующих площадок для урегулирования интересов граждан. Если места для цивилизованного и конструктивного диалога отсутствуют, что для выяснения отношений возникают неконтролируемые, стихийные и архаичные арены.

«События 13 мая это отчётливо доказали», — отметил Иванов. .

«Решение конфликта лежит исключительно в плоскости уважительного, честного, открытого диалога, а также политики взаимных уступок. Только отказавшись от меньшего можно добиться большего», — добавил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже несколько лет в Екатеринбурге собираются построить храм святой Екатерины. Одной из площадок рассматривалась площадь Труда, где он был до своего уничтожения. После общественных протестов главный собор Екатеринбурга хотели построить в акватории городского пруда. Осенью 2018 года в качестве окончательного варианта был выбран сквер возле Театра драмы, на набережной городского пруда.

В ночь на 13 мая территория будущего строительства была огорожена забором. Однако часть горожан выступила против заграждения. Вечером 13 мая граждане повалили забор и прорвались в сквер. Правда, затем охранники и спортсмены со стороны защитников храма их оттеснили и восстановили ограждение.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил готовность быть посредником между обеими сторонами. На встречу он ждёт по пять представителей каждой стороны.

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