ВОЗ: В Европе за год от кори умерли более 90 человек

Москва, , 11:39 — REGNUM В странах Европы, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1 января 2018 года корью заболели более 100 тыс. человек, умерли от этой болезни более 90 человек, передаёт «Медвестник».

И.о. руководителя отдела ВОЗ по ЧС в области здравоохранения в Европейском регионе Дорит Ницан заявила, что наблюдается «беспрецедентный рост числа больных этим заболеванием и слишком большое число обусловленных им смертей».

По её словам, больше других стран Европы от вируса кори пострадали жители Украины. Ницан считает, что необходимо принимать более решительные меры по профилактике заболевания.

Подробнее: С начала года на Украине заболели корью более 47 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019 года корь выявили у 47 тыс. 383 жителей Украины. От осложнений скончались 16 человек.

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