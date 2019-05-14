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В Одесской области в бассейне утонул ребёнок

Общество

Он остался без присмотра родителей

Одесса, Украина, 14 мая 2019, 11:41 — REGNUM  В Килийском районе Одесской области в бассейне, стоявшем на участке, утонут пятилетний мальчик, сообщило 14 мая информационное агентство «УНН».

"Трагедия произошла, пока мать возилась по хозяйству, а отец пошёл в магазин. Без присмотра взрослых мальчик — он самый маленький в семье — играл во дворе со своими несовершеннолетними братьями и сестрёнкой. Вернувшись домой, отец нашел его тело в воде», — рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что семья характеризуется положительно и в их поле зрения не попадала.

Возбуждено уголовное дело по статьям «несчастный случай» и «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком». Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в реке утонул шестилетний ребёнок, его сверстника удалось спасти.

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