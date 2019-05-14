В РПЦ закажут социсследования после протестов против храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ вновь обратится за помощью к социологам после протестов противников храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы. Об этом заявил старший священник храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Миняйло напомним, что перед выбором третьего места для храма — сквера на Октябрьской площади — епархия уже заказывала социологическое исследование. По результатам опросов, 40% респондентов высказались за строительство храма в указанном месте, 20% — против, 40% — воздержалось, сказал священник.

Религиозный деятель подтвердил, что после протестов будут заказаны новые социологические исследования. При этом ожидания у Миняйло — самые позитивные:

«Наша задача заключается в том, чтобы число неопределившихся уменьшалось, и из этого количества люди бы переходили в число сторонников храма», — заявил священник.

Напомним, ранее в РПЦ выразили недовольство протестами против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению представителей церкви, несогласные жители города «разжигают гражданское противостояние».

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