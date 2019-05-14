Вторник, 14 Мая 2019 года
12:03:41 МСК

В РПЦ закажут социсследования после протестов против храма в Екатеринбурге

Общество

С надеждой на то, что «неопределившиеся» жители станут их сторонниками

Екатеринбург, 14 мая 2019, 11:37 — REGNUM  Екатеринбургская епархия РПЦ вновь обратится за помощью к социологам после протестов противников храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы. Об этом заявил старший священник храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Миняйло напомним, что перед выбором третьего места для храма — сквера на Октябрьской площади — епархия уже заказывала социологическое исследование. По результатам опросов, 40% респондентов высказались за строительство храма в указанном месте, 20% — против, 40% — воздержалось, сказал священник.

Религиозный деятель подтвердил, что после протестов будут заказаны новые социологические исследования. При этом ожидания у Миняйло — самые позитивные:

«Наша задача заключается в том, чтобы число неопределившихся уменьшалось, и из этого количества люди бы переходили в число сторонников храма», — заявил священник.

Напомним, ранее в РПЦ выразили недовольство протестами против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению представителей церкви, несогласные жители города «разжигают гражданское противостояние».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на месте будущего храма пройдёт молебен за мир и согласие

Читайте развитие сюжета: О протесте против храма на Урале: «Истоки конфликта — в дефиците диалога»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить