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Южнокорейская женщина возвращается на родину после похищения исламистами

Общество

40-летнюю женщину спасли французские спецназовцы

Уагадугу, 14 мая 2019, 11:35 — REGNUM  Южнокорейская женщина, похищенная боевиками Буркина-Фасо и освобожденная французскими военными, возвращается на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 40-летняя женщина из Южной Кореи путешествующая по миру около 1,5 лет, прибыла в Марокко в январе 2019 года, где и была похищена по пути в Бенин.

Известно, что на южнокорейскую женщину и женщину из США напал вооруженный человек недалеко от границы Бенина.

До момента спасения французским спецназом женщин на протяжении 28 дней держали в хижине или палатке.

По сообщению источников, они не подвергались насилию со стороны боевиков.

Известно, что в ходе операции были убиты два французских солдата.

По сообщению французских СМИ, за похищением стояла исламская группировка Фронт освобождения Макина.

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