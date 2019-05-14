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Президент Казахстана поручил достроить стекольный завод в Кызыл-Орде

Общество

Запуск завода поручен холдингу «Байтерек» и акимату (администрации) Кызыл-Ординской области

Кызылорда, Казахстан, 14 мая 2019, 11:33 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил завершить строительство стекольного завода в Кызыл-Ординской области. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, вокруг завода необходимо создать дополнительные производства и условия для развития бизнес-кластера. Токаев поручил запуск завода холдингу «Байтерек» и акимату (администрации) Кызыл-Ординской области.

Президент считает, что политика индустриализации в Казахстане дала положительные результаты и будет продолжена. Он добавил, что в регионе необходимо создавать новые драйверы для роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Кызыл-Ординской области в рамках рабочей поездки в регион. На встрече были подняты основные проблемы развития области.

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Экономика Казахстана
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