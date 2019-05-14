ВОЗ: ДР Конго необходима срочная помощь для борьбы с вирусом Эбола

Киншаса, , 12:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором говорится о нескольких случаях нападений, которые подорвали все усилия по борьбе с эпидемией Эбола в городе Бутембо, в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних санитарных зонах, в связи с чем отмечается необходимость оказания поддержки стране для борьбы с вирусом Эбола.

По словам официального представителя генсека ООН Фархана Хака, хотя деятельность по борьбе с Эболой была недавно возобновлена, ожидается, что в связи с задержками результатов тестирований в лабораториях и ограниченным доступом к ним, в стране в ближайшие дни может резко возрасти число случаев заболевания вирусом Эбола .

По информации новостного агентства VOA Swahili, в стране наблюдается критическая ситуация, поскольку в последние несколько недель возросшие показатели заражения привели к повышению риска распространения заболевания на другие провинции Демократической Республики Конго, а также на соседние страны.

ВОЗ отметила, что сегодня всем странам необходимо срочно увеличить политическую и финансовую поддержку. Существующий на сегодняшний день дефицит финансирования может привести к тому, что ВОЗ и ее партнерам придется свернуть некоторые виды деятельности именно тогда, когда они наиболее необходимы.

Как сообщается, ВОЗ получила 32,5 из 87 миллионов долларов США, необходимых для осуществления деятельности на устойчивой основе в нынешних условиях. Также на этой неделе консультативная группа ВОЗ по вопросам вакцинации предложила новые подходы, которые помогут оказать помощь большему количеству людей и гораздо быстрее, учитывая не безопасную ситуацию в стране и необходимость учета информации, поступающей от граждан, проживающих в пострадавших районах.