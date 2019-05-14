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ВОЗ выработала новую стратегию по борьбе с вирусом Эбола в ДР Конго

Общество

Всемирная организация здравоохранения выработала новую стратегию по вакцинации населения ДРК для борьбы со вспышкой вируса Эбола

Киншаса, 14 мая 2019, 13:27 — REGNUM  Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выработали новую стратегию по вакцинации населения от вируса Эбола в Демократической Республике Конго.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в стратегию были включены меры по ускорению процесса вакцинации населения и подбору дозировки с учетом имеющихся данных исследований по эффективности препаратов.

Кроме того, было предложено увеличить количество людей, имеющих право на получение вакцины против вируса Эбола, посредством введения в использование экспериментальных вакцин и активизации усилий по подготовке медсестер, врачей и студентов-медиков из районов, пострадавших от вспышки заболевания, для участия в деятельности по борьбе с вирусом Эбола.

Уже более 111 000 человек в ДРК были вакцинированы против вируса Эбола с момента возникновения вспышки заболевания в прошлом году.

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Зарубежная хроника
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