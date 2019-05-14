Greenpeace устроил акцию с крыши здания правящей польской партии

Варшава, , 11:48 — REGNUM Участники неправительственной экологической организации Greenpeace растянули баннер с крыши здания правящей польской партии в знак протеста против использования в стране угля в качестве топлива. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

На фотографии, размещенной в Twitter, показано, что активисты Greenpeace завесили огромными кусками черной ткани фасады здания, где размещается правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS). На ткани написано: «Польша без угля 2030».

«У нас есть 11 лет для того, чтобы избежать климатической катастрофы. Польша должна отказаться от угля до 2030 года», — говорится в сообщении природоохранной организации.

Активисты Greenpeace считают, что в предвыборной программе PiS не упоминались вопросы связанные с защитой климата.

«Мы дальше строим угольные электростанции, дальше строим шахты. У нас нет никакого плана преобразования горных территорий», — заявил организатор акции Марек Юзефяк в интервью журналистам.

Напомним, в 2019 году топливом для 80% польской энергетики является уголь.

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