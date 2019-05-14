В Москве демонтируют комплекс металлических гаражей

Москва, , 11:14 — REGNUM В московском районе Хорошёво-Мнёвники демонтируют металлические гаражи. Трансляцию 14 мая ведёт канал «Рупор Москвы».

На кадрах бригада рабочих при помощи электроинструмента и спецтехники разбирает конструкции. Рядом дежурит автомобиль полиции.

На месте собираются владельцы гаражей. Люди возмущены, они считают действия незаконными.

Ранее, по словам владельцев, им предлагали компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Москвичи считают сумму недостаточной и несправедливой. Они пытаются объяснить свою правоту сотрудникам полиции и представителям администрации.

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