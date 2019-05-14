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Президент Казахстана поручил создать СЭЗ в Байконуре

Общество

14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Кызыл-Ординскую область

Кызылорда, Казахстан, 14 мая 2019, 11:20 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Кызыл-Ординской области определить эффективные механизмы развития Байконура. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

14 мая на встрече с общественностью Кызыл-Ординской области президент отметил необходимость создания в кратчайшие сроки специальной экономической зоны в Байконуре.

Токаев добавил, что уникальность космодрома «Байкоунр» предоставляет Казахстану хорошие возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными стартапами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Кызыл-Орду. На встрече с общественностью глава государства обратил внимание на истощение нефтегазовых месторождений в регионе. Токаев поручил правительству, акимату и компании «КазуМунайГаз» разработать программу развития нефтегазовой отрасли в регионе.

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