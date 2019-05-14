Унцукульский район, , 11:05 — REGNUM

В Дагестане выявлена новая схема мошенничества в сфере энергоснабжения. В ее создании уличили должностных лиц сетевой компании в Унцукульском районе. Один из ее сотрудников списывал похищенную электроэнергию на умерших, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе МВД по региону.

Оператор местной сетевой компании незаконно внес в акты о безучетном потреблении света ложные сведения о хищении электроэнергии на общую сумму более 70 000 рублей. «Похитителями» оказались два абонента, скончавшиеся задолго до хищения.

Еще один электромонтер оперативно-выездной бригады аналогичным образом зафиксировал факты хищения на 300 тыс. рублей. «Виновными» в хищении он назначил семерых местных жителей, умерших к тому времени.

Когда обоих сотрудников доставили в полицию, они сознались, что заставил их осуществить данные действия начальник сетевой компании. Цель, которую он преследовал, как выяснилось, было улучшить статистические показатели деятельности по якобы привлечению абонентов к ответственности за самовольное подключение к линии электропередачи.

В настоящее время готовится решение о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент России Владимир Путин дал поручения председателю правительства Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке принять незамедлительные меры для выявления и пресечения хищений энергоресурсов в Дагестане. В декабре Генпрокуратура инициировала проверку в топливно-энергетическом комплексе республики.

Всего в Северо-Кавказском федеральном округе за восемь месяцев 2018 года было возбуждено 528 уголовных дел по фактам хищений в топливно-энергетическом комплексе.