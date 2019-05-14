В Екатеринбурге на месте будущего храма пройдёт молебен за мир и согласие

Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Екатеринбурге 14 мая на месте будущего храма Святой Екатерины состоится молебен об укреплении мира и согласия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе местной епархии.

Акция начнётся в 19:00 по местному времени. Поводом для молебна стала акция протеста, которую 13 мая провели защитники сквера. В епархии признают, что участниками протеста среди прочих стали и молодые жители Екатеринбурга.

Также представители епархии заявляют, что все работы по возведению нового храма идут в соответствии с законодательством. Место под храм было утверждено осенью 2018 года на заседании Градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. А все формальности были улажены в начале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая недовольные строительством храма в сквере горожане повалили забор и прорвались в сквер. Правда, затем охранники и спортсмены оттеснили толпу и восстановили заграждение.

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