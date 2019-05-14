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Президент Казахстана поручил модернизировать ТЭЦ Кызыл-Орды

Общество

14 мая президент Казахстана обсудил с общественностью Кызыл-Орды основные проблемы развития региона

Кызылорда, Казахстан, 14 мая 2019, 11:01 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и акимату (администрации) Кызыл-Ординской области оперативно решить вопрос ремонта гидроузла, сообщили 14 мая в пресс-службе главы государства.

14 мая президент обсудил с общественностью Кызыл-Орды основные проблемы развития региона. Глава республики поручил также решить вопрос модернизации теплоэлектроцентрали города Кызыл-Орды, а также проблемы теплоснабжения региона.

Токаев перечислил достижения в строительстве жилья в регионе. В частности, за последние годы в Кызыл-Орде построено 15 новых микрорайонов, а также решен вопрос аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на встрече с общественностью Кызыл-Ординской области Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость разработки новых нефтегазовых месторождений в регионе.

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Политическая жизнь Казахстана
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