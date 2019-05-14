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Ярославские пляжи утонули в мусоре

Общество

Мэрия «забыла» выделить деньги на их уборку

Ярославские пляжи утонули в мусоре
Иллюстрация: Группа «Это Ярославль, детка», Сергей Филаткин
Мусор на пляже в Ярославле

Ярославль, 14 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Жители Ярославля размещают в социальных сетях фотографии замусоренных городских пляжей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В майские выходные жители начали выходить на пляжи, оставляя после себя мусор.

Судя по всему, уборкой пляжей никто не занимается. В прошлые годы мэрия объявляла конкурсные процедуры на содержание пляжей, выделяя на это 2−2,5 млн рублей ежегодно. В 2019 году такие конкурсы даже не объявлены. Возможно, деньги на это также не выделены в бюджете.

Центральный пляж на реке Которосли, вид которого особенно возмущает жителей города, в прошлом году был передан МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха». В прошлом году предприятие получило убыток, там сменился директор. За счет чего убыточный МУП будет убирать пляж, непонятно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как в Химках, но лучше»: мэр Ярославля хочет создать платный пляж

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Городское благоустройство
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